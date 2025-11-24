DAX23.229 +0,6%Est505.522 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,70 -0,1%Nas22.273 +0,9%Bitcoin74.546 -1,2%Euro1,1541 +0,2%Öl62,41 -0,2%Gold4.068 ±0,0%
Tote in Cherson nach russischem Beschuss

24.11.25 12:15 Uhr

CHERSON (dpa-AFX) - In der südukrainischen Stadt Cherson ist nach Behördenangaben eine Frau bei einem russischen Angriff getötet worden. Die 61-Jährige habe sich zum Zeitpunkt der Attacke am Morgen auf der Straße befunden, teilte die Militärverwaltung mit. Eine 39 Jahre alte Frau sei außerdem verletzt worden.

Russland überzieht die Ukraine seit fast vier Jahren mit einem zerstörerischen Angriffskrieg. Ein großer Teil der Region Cherson ist von russischen Truppen besetzt und der Fluss Dnipro bildet die Frontlinie./ksr/DP/mis