Tote in der Ukraine nach russischen Angriffen

08.01.26 16:19 Uhr

CHERSON (dpa-AFX) - Im Süden der Ukraine sind vier Zivilisten nach Behördenangaben durch russische Angriffe getötet worden. Bei einem Drohnenangriff bei der Gemeinde Beryslaw im Gebiet Cherson kam demnach ein Mann ums Leben, schrieb Gebietsgouverneur Olexander Prokudin bei Telegram. Ein weiterer sei verletzt worden.

Wer­bung

Drei Menschen wurden demnach bei einem Angriff auf einen zentralen Teil der Stadt Cherson getötet, einer von ihnen sei im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen. Demnach wurden dort noch zwei weitere Personen verletzt.

Russland überzieht die Ukraine seit fast vier Jahren mit einem zerstörerischen Angriffskrieg./ksr/DP/men