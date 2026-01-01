DAX25.405 +0,6%Est506.016 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,33 +1,3%Nas23.734 +0,3%Bitcoin78.760 +0,8%Euro1,1668 ±-0,0%Öl64,17 -0,2%Gold4.589 -0,2%
Tourismus in Deutschland steuert auf Rekordjahr zu

13.01.26 09:08 Uhr

Von Andreas Plecko

DOW JONES--Die deutschen Beherbergungsbetriebe befinden sich weiterhin auf Kurs zu einem neuen Allzeithoch. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen mitteilte, verbuchten die Betriebe im November insgesamt 32,2 Millionen Übernachtungen von in- und ausländischen Gästen. Das entspricht einer Steigerung von 0,2 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Dabei stieg die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Inland um 0,1 Prozent auf 26,5 Millionen, während die Übernachtungen von Auslandsgästen um 0,4 Prozent auf 5,7 Millionen zunahmen.

In der Bilanz der ersten elf Monate des Jahres 2025 wurden insgesamt 465,5 Millionen Übernachtungen registriert. Damit liegt das Ergebnis 0,1 Prozent über dem bisherigen Rekordwert von 465,1 Millionen Übernachtungen aus dem entsprechenden Zeitraum des Vorjahres.

Diese Entwicklung wird maßgeblich vom Inlandstourismus getragen, der von Januar bis November gegenüber dem Vorjahr um 0,6 Prozent auf 388,4 Millionen Übernachtungen anstieg. Im Gegensatz dazu war bei den Gästen aus dem Ausland in der bisherigen Jahresbilanz ein Rückgang um 2,2 Prozent auf 77,2 Millionen zu verzeichnen.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/brb

(END) Dow Jones Newswires

January 13, 2026 03:09 ET (08:09 GMT)