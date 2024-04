Tesla-Aktie: Die Angst geht um

Tradespot des Tages

Die Tesla-Produktion in China könnte unter Break-Even sinken.

Der Aktienkurs von Tesla leidet seit Monaten, in diesem Jahr fiel die Aktie um fast 50 Prozent. Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, dass aufgrund von Preissenkungen in China, seinen gesamten operativen Gewinn gefährdet. Es wird befürchtet, dass Tesla in seinem China-Geschäft unter Break-Even-Niveau sinken könnte. Zusätzlich in Nordamerika, wo das Unternehmen am Wochenende die Preise gesenkt hat.

Zudem sinkt die Nachfrage bei den Endkunden. Statt eines Wachstums von ursprünglich einmal 50 Prozent gibt es sinkende Absätze. In den ersten drei Monaten dieses Jahres sollen 20 Prozent weniger Fahrzeuge als im Vorquartal verkauft worden sein. Bei weiterhin schwacher Nachfrage drohen schnell rote Zahlen. Tesla hat bereits mit Entlassungen reagiert. Die Fixkosten sind zu hoch. Die enormen Produktionskapazitäten und die geringe Nachfrage passen nicht zusammen.

Das wird sich auch in den nächsten Jahren nicht ändern, das neue Model 2 soll viel später auf den Markt kommen. Aktuell befürchtet der Markt, dass es für die Tesla-Aktie noch schlimmer kommen könnte.

