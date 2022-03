GAZPROM-Aktie unter Druck: Russland liefert weiter Gas in großem Umfang nach Europa

Gemäß den Kundenbestellungen würden am Freitag 105,1 Millionen Kubikmeter durch das Leitungssystem des Nachbarlandes gepumpt, sagte der Sprecher des Energieriesen GAZPROM , Sergej Kuprijanow, der Agentur Interfax zufolge. Die vertraglich mögliche maximale Auslastung liegt bei 109 Millionen Kubikmetern Gas pro Tag. Die Ukraine bezieht aus dem Transit des russischen Gases für den eigenen Staatshaushalt wichtige Durchleitungsgebühren.

An der Börse in Moskau verliert die GAZPROM-Aktie am Freitag zeitweise 7,48 Prozent auf 239,18 Rubel.

/haw/DP/stk

MOSKAU (dpa-AFX)

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com, Chepko Danil Vitalevich / Shutterstock.com