TRATON Aktie News: TRATON zeigt sich am Mittag fester

Aktien in diesem Artikel TRATON 20,32 EUR

2,89% Charts

News

Analysen

Um 11:47 Uhr konnte die Aktie von TRATON zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 4,7 Prozent auf 20,32 EUR. Die TRATON-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 20,38 EUR. Bei 19,64 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 140.805 TRATON-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.04.2023 bei 20,38 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,29 Prozent könnte die TRATON-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 30.09.2022 (11,77 EUR). Abschläge von 72,64 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 22,56 EUR.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von TRATON wird am 02.05.2023 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz auf den 06.05.2024.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TRATON-Aktie

TRATON-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

TRATON-Aktie fester: Wechsel im Vorstand stehen an

TRATON-Aktie rot: JPMorgan hebt Ziel für TRATON auf 24 Euro - 'Neutral'

Ausgewählte Hebelprodukte auf TRATON Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf TRATON Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf TRATON

Bildquellen: TRATON GROUP