Walgreens-Aktie an der NASDAQ etwas tiefer: Walgreens lässt Trennungspläne von Boots wieder aufleben

Heute im Fokus

Hannover Rück will 2024 beim Gewinn zulegen. Pfizer macht Milliarden-Zukauf von Seagen perfekt. Hasbro kündigt Entlassungen an. Boeing schrumpft Strategieabteilung zusammen. AstraZeneca kauft Icosavax für Milliardenbetrag. SMA Solar will Produktionsstandort in USA errichten. Volkswagen soll in den USA gewerkschaftsfeindliche Aktivitäten betrieben haben - MSCI entfernt ESG-Warnung bei VW.