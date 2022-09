Trip Com Group informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Trip Com Group lud am 22.09.2022 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei -0,344 HKD. Ein Jahr zuvor waren 1,36 HKD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 37,32 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,45 Milliarden HKD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,09 Milliarden HKD umgesetzt.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Quartal lagen bei einem Gewinn von 0,173 HKD je Aktie. Beim Umsatz hatten die Experten mit 4,17 Milliarden HKD gerechnet.

Redaktion finanzen.net