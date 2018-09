JPMorgan: Warum Investoren gerade jetzt China ins Visier nehmen sollten

Abverkäufe sind übertrieben

Mark Leung, CEO von JPMorgans China-Geschäft, sagte gegenüber CNBC, dass Investoren China in Betracht ziehen sollten und dass trotz der Entwicklungen im Handelskonflikt zwischen den USA und China. Zusätzlich hatte der jüngste Lira-Werfall in der Türkei auch weitere Schwellenländer in Mitleidenschaft gezogen und löste einen Abverkauf in vielen Emerging Markets aus - unter anderem in China. Hinzu kamen deutliche Kursverluste von chinesischen Aktienindizes. Diesen Abverkauf hält Leung jedoch für übertrieben.

Laut Leung wären lediglich zwei Reaktionen auf den Handelskonflikt ein Risiko für Investoren: Wenn China den Yuan schwächen würde oder US-Staatsanleihen verkaufen würde. Die größte Sorge aber sei die Unsicherheit, so Leung. Deshalb sei es laut dem JPMorgan-Manager wichtig, Stabilität und Vertrauen zu vermitteln.

"Ich glaube also nicht, dass ein drastisches, volatiles Umfeld für China gut ist", sagte Leung gegenüber CNBC. "Wir hoffen daher, dass die Regierung mehr unterstützende Maßnahmen von einem finanzpolitischen Standpunkt aus sieht," fügte er hinzu.

Die Öffnung des chinesischen Finanzsektors ist wichtig

Mark Leung merkte auf einer Konferenz außerdem an, dass Chinas finanzielle Öffnung beispiellos sei. China hatte die Auflagen für ausländische Investoren im Finanzsektor gelockert. Es gibt demnach keine Beschränkungen für Beteiligungen von Finanzunternehmen aus dem Ausland an heimischen Banken und Vermögensverwaltern, wie die chinesische Banken- und Versicherungsaufsicht entschied.

Damit wurden die Ankündigungen des Staatschefs Xi Jinping umgesetzt. Er hatte immer wieder versprochen, den 40 Billionen US-Dollar schweren Finanzsektor weiter zu öffnen und mit der Öffnung des Finanzsektors die heimische Wirtschaft zu modernisieren. Zudem wolle er dadurch ein Zeichen für westliche Länder setzen. Denn US-Präsident Donald Trump hatte beispielsweise dem asiatischen Land mehrmals vorgeworfen, auf Kosten der USA zu wachsen.

Leung sieht daher eine großartige Möglichkeit für China, mit der Öffnung der chinesischen Finanzmärkte den Fokus der globalen Investoren auf Chinas Markt und Entwicklung zu lenken.



Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksey Klints / Shutterstock.com, ChinaFotoPress/Getty Images, pixfly / Shutterstock.com