DAX am Tropf der Wall Street: DAX beendet Handel etwas höher

Der DAX eröffnete die Sitzung 0,71 Prozent höher bei 13.037,20 Punkten und legte bis zum Nachmittag weiter zu. Dann jedoch drücken wieder die negativen Indikationen des US-Leitindex Dow Jones und der starke Euro auf die Kurse und das Börsenbarometer gab nach. Nachdem sich Stimmung in den USA jedoch aufhellte, konnte sich auch der DAX erholen. Schlussendlich gewann er 0,22 Prozent auf 12.974,25 Punkte.

Martin Utschneider, technischer Analyst beim Bankhaus Donner & Reuschel, hält den Markt im Kampf um seinen Aufwärtstrend kurzfristig für hochsensibel und anfällig. Für mehr Gegenwind sorgt der Euro: Im Tageshoch stieg die Gemeinschaftswährung bis zur 1,20-US-Dollar-Marke.

Weitere Wirtschaftsdaten aus China gaben den Märkten kaum Impulse. In China hatte sich in den kleineren und privat geführten Industrieunternehmen die Erholung nach dem starken Einbruch infolge der Corona-Krise fortgesetzt, wie der Einkaufsmanagerindex des Wirtschaftsmagazins "Caixin" für August zeigte. Auch in Europa stehen am Vormittag die Einkaufsmanagerindizes für die Industrie auf dem Programm.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag