DAX23.535 -0,6%ESt505.445 -0,4%Top 10 Crypto15,44 -1,2%Dow45.907 -0,5%Nas22.329 -0,8%Bitcoin93.537 -3,1%Euro1,1650 -0,8%Öl69,30 +0,3%Gold3.741 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 RENK RENK73 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Alibaba A117ME Novo Nordisk A3EU6F Gerresheimer A0LD6E HENSOLDT HAG000 DroneShield A2DMAA Volkswagen (VW) vz. 766403 Commerzbank CBK100 BYD A0M4W9 Plug Power A1JA81
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Handel in Rot -- US-Börsen tiefer -- EU-Kommission ermittelt gegen SAP -- Intel wirbt um Apple als Investor -- D-Wave, DroneShield, BYD, Plug Power, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Das Anlage-Comeback Europas: Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion Das Anlage-Comeback Europas: Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion
Richtungssuche setzt sich fort: DAX am Donnerstag im Rückwärtsgang Richtungssuche setzt sich fort: DAX am Donnerstag im Rückwärtsgang
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Marketing-Anzeige: Sie legen an, wir legen nach! +++ 1% Bonus bis zu 1.000 € bei Solidvest sichern +++ Nur noch bis 30.09.

Trump appelliert an Erdogan: Kein Öl von Russland kaufen

25.09.25 19:11 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan aufgefordert, den Energiehandel der Türkei mit Russland einzustellen. "Ich möchte, dass er kein Öl mehr aus Russland kauft", solange Moskau den Krieg gegen die Ukraine fortführe, sagte der Republikaner bei einem Treffen mit Erdogan im Oval Office des Weißen Hauses vor Journalisten. Etwas später sprach Trump nochmals über seinen türkischen Amtskollegen in dessen Beisein: "Das Beste, was er tun könnte, wäre, kein Öl und Gas aus Russland zu kaufen." Erdogan antwortete konkret darauf nicht.

Wer­bung

Im vergangenen Jahr kamen nach Angaben der türkischen Energiemarkt-Regulierungsbehörde 66 Prozent aller türkischen Ölimporte aus Russland, bei Gas waren es 41 Prozent. Die Türkei pflegt enge Beziehungen zu Russland und zur Ukraine und lehnt westliche Sanktionen gegen Moskau bislang ab.

Trump forderte bereits europäische Partner auf

Trump hatte jüngst bereits die EU aufgefordert, den Energiehandel mit Russland einzustellen. Der US-Präsident will so den Druck auf Russland erhöhen - indem er das Land wirtschaftlich schwächt. Die Energiegeschäfte sind für Russland eine wichtige Einnahmequelle für die Finanzierung des Kriegs.

Trump hatte vor einiger Zeit US-Sanktionen gegen Indien im Zusammenhang mit Russland verhängt - die Zusatzzölle für die Einfuhr von Produkten in die USA werden fällig, weil das Land Energiehandel mit Russland betreibt. Trump will Indien so bewegen, davon Abstand zu nehmen. Weitere Russland-Sanktionen der Vereinigten Staaten hatte Trump kürzlich nun daran geknüpft, dass die europäischen Partner hohe Zölle auf chinesische Importe erheben und kein russisches Öl mehr kaufen. Russland führt seit mehr als dreieinhalb Jahren einen Angriffskrieg gegen die Ukraine./rin/DP/stw