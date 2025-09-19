DAX23.675 +1,4%ESt505.457 +1,6%Top 10 Crypto16,55 +1,4%Dow46.152 +0,3%Nas22.501 +1,1%Bitcoin99.961 +1,5%Euro1,1786 -0,3%Öl67,45 -0,7%Gold3.642 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Aumovio AUM0V1 Tesla A1CX3T Intel 855681 Continental 543900 SAP 716460 RENK RENK73 Plug Power A1JA81 D-Wave Quantum A3DSV9 BYD A0M4W9 thyssenkrupp 750000 PUMA 696960 Siemens Energy ENER6Y
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach US-Leitzinssenkung: DAX schließt klar im Plus -- US-Börsen höher -- NVIDIA investiert Milliarden in Intel -- Conti, Aumovio, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Plug Power, IonQ, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Ströer-Aktie fällt nach gesenkter Jahresprognose Ströer-Aktie fällt nach gesenkter Jahresprognose
Intel-Aktie zündet den Turbo: Chripriese NVIDIA steigt mit Milliarden ein Intel-Aktie zündet den Turbo: Chripriese NVIDIA steigt mit Milliarden ein
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!

Trump in Großbritannien nach Epstein-Affäre gefragt

18.09.25 20:18 Uhr

LONDON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump ist bei seinem Staatsbesuch in Großbritannien erneut mit der Affäre um den verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein konfrontiert worden. Während einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem britischen Premier Keir Starmer wurde Trump nach der Abberufung des mit Epstein zeitweise befreundeten britischen Botschafters in den USA, Peter Mandelson, gefragt. Seine Antwort: Er kenne Mandelson eigentlich nicht.

Wer­bung

Trump und Mandelson waren sich beruflich mehrfach begegnet, unter anderem war dieser an der Verkündung des Handelsdeals zwischen den USA und Großbritannien im Mai im Weißen Haus beteiligt. Trump hatte in den vergangenen Wochen immer wieder versucht, das Thema Epstein von sich fernzuhalten.

Die Frage zu dem Thema, das schon vor dem Besuch Trumps im Fokus gestanden hatte, stellte nun eine britische Journalistin, sie wolle "den Elefanten im Raum" benennen. Trump reichte die Frage nach der knappen Aussage, der Premierminister sei der bessere Ansprechpartner, an Starmer weiter. Dieser verteidigte die Abberufung.

Die Briten hatten Mandelson vor kurzem im Zuge neuer Erkenntnisse in der Epstein-Affäre abberufen. Der Politiker war mit Epstein, der über Jahre einen Missbrauchsring betrieben hatte, demnach auch nach Bekanntwerden der Vorwürfe verbunden. In der Vergangenheit stand Mendelson Trump zeitweise sehr kritisch gegenüber.

Wer­bung

Epstein-Affäre belastet Trump und Großbritannien

Der US-Multimillionär Epstein, der offiziellen Angaben zufolge 2019 in Haft Suizid beging, hatte beste Kontakte in die amerikanische High Society - und auch zu Trump. Der US-Präsident bestreitet vehement, in die Verbrechen Epsteins verwickelt gewesen zu sein.

Am Dienstagabend hatten Aktivisten bereits Bilder von Trump und Epstein auf einen Turm von Schloss Windsor projiziert. Der US-Präsident wurde am Folgetag von König Charles III. auf dem Schlossgelände empfangen.

In Großbritannien hatte der Epstein-Skandal den innersten Kreis des Königshauses getroffen. Auch der Bruder von König Charles III., Prinz Andrew, war einst mit Epstein befreundet. Eines der Opfer warf ihm vor, sie als Minderjährige mehrfach missbraucht zu haben. Andrew stritt die Vorwürfe stets ab. Eine Klage endete im Vergleich./mj/DP/jha