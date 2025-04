Trump reist im Mai nach Saudi-Arabien - Italien nur ein Tag

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump wird vom 13. bis 16. Mai Saudi-Arabien, Katar und die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) besuchen. Das kündigte die Sprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, an. Zugleich gab sie bekannt, dass Trump nur für einen Tag zur Bestattung von Papst Franziskus nach Italien reist.

Der Präsident werde am Freitagmorgen in Washington abfliegen und am Samstagabend zurückkehren, sagte sie. Trump hatte erklärt, dass er dabei von seiner Ehefrau Melania begleitet werde. Zu weiteren Programmpunkten in Italien sagte die Sprecherin nichts.

Die Auslandsreise nach Saudi-Arabien, Katar und in die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) stand schon lange auf Trumps Agenda, nur gab es keinen Termin. Trump hatte früh erklärt, seine erste Auslandsreise werde ihn nach Saudi-Arabien führen. Normalerweise würden amerikanische Präsidenten nach ihrem Amtsantritt London besuchen, sagte er Anfang März. Aber er habe den Saudis erklärt, wenn sie bereit seien, eine Billion US-Dollar in den USA zu investieren, dann würde er zu ihnen kommen.

Der Papst wird am Samstag in der römischen Basilika Santa Maria Maggiore beigesetzt. Die Trauerfeier beginnt am Samstag um 10.00 Uhr auf dem Petersplatz. Zu der Bestattung werden Staatsgäste aus aller Welt erwartet. Das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche war am Ostermontag im Alter von 88 Jahren gestorben./tm/DP/he