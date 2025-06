Trump stoppt kalifornische Elektroauto-Vorgaben

Bilanzen: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Termine und Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Heute im Fokus

Micron will Investitionen in US-Markt erhöhen. Boeing-Flieger mit rund 240 Insassen in Indien abgestürzt. Ford Deutschland montiert Autobatterien selbst. Apple verschärft Kritik an EU-Forderungen zur besseren Geräte-Kompatibilität. RWE trifft mit Hybridanleihe auf hohe Nachfrage. Medizintechnik-Spezialist Brainlab peilt Börsengang an.