Trump verspricht Schutz für Schiffe in der Straße von Hormus

03.03.26 21:51 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump will den vom Iran bedrohten Schiffsverkehr in der Straße von Hormus absichern - auch mit der eigenen Marine. "Falls erforderlich, wird die US-Marine so bald wie möglich damit beginnen, Tanker durch die Straße von Hormus zu eskortieren", schrieb er auf seiner Plattform Truth Social. Um jeden Preis würden die USA den freien Fluss von Energie für den Rest der Welt sicherstellen.

Zudem habe er die zuständige Behörde für Entwicklungsfinanzierung DFC angewiesen, Risikoversicherungen und Garantien für den gesamten Seehandel in der Region anzubieten. Die Maßnahme ziele vor allem auf Energietransporte, sei aber für alle Reedereien verfügbar.

Drohungen sorgten für Unsicherheit an den Märkten

Die Meerenge zwischen dem Iran und dem Oman gilt als eine der wichtigsten Routen der Seefahrt weltweit. Sie ist die einzige Verbindung des Persischen Golfs mit den Weltmeeren. Am Golf von Persien liegen bedeutende Ölförderländer, neben dem Iran Saudi-Arabien, Irak, Kuwait, Katar, Bahrain und die Vereinigten Arabischen Emirate.

Der Krieg sowie Drohungen aus dem Iran, passierende Schiffe in Brand zu setzen, hatten zuvor für Unruhe an den Energiemärkten gesorgt. Die Preise für Öl und Gas legten deutlich zu./jcf/DP/jha