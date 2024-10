Trump Media Technology im Blick

Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology schießt am Montagnachmittag hoch

14.10.24 16:09 Uhr

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Trump Media Technology. Die Trump Media Technology-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 7,7 Prozent im Plus bei 27,22 USD.

Wer­bung

Die Aktionäre schickten das Papier von Trump Media Technology nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 7,7 Prozent auf 27,22 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Trump Media Technology-Aktie bei 27,59 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 25,26 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 1.915.277 Trump Media Technology-Aktien. Am 27.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 79,30 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 191,33 Prozent könnte die Trump Media Technology-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 11,75 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.09.2024). Mit einem Kursverlust von 56,83 Prozent würde die Trump Media Technology-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen. Am 09.08.2024 lud Trump Media Technology zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,10 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Trump Media Technology ebenfalls -0,15 USD je Aktie eingebüßt. Trump Media Technology hat im jüngsten Quartal einen Umsatz von 840000,00 USD erzielt. Damit traf der Konzern genau das Niveau des Vorjahresquartals, als das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 0,00 USD erzielt hatte. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Trump Media Technology-Aktie Trump Media-Aktie zieht kräftig an: Neue Streaming-App Truth+ vorgestellt Trump Media-Aktie erholt sich von Schwächephase: Trump-Rally verliert nur zeitweise an Strahlkraft Trump-Supporter Elon Musk: Gemeinsamer Wahlkampfauftritt treibt TMTG-Aktien in die Höhe

Ausgewählte Hebelprodukte auf Trump Media Technology Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Trump Media Technology Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com