Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Abend mit Kursplus

Die Aktie von Trump Media Technology gehört am Dienstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Trump Media Technology-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 17,50 USD zu.

Die Aktie notierte um 20:07 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 17,50 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Trump Media Technology-Aktie bei 17,60 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 17,47 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 465.621 Trump Media Technology-Aktien.

Am 30.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 54,68 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 212,55 Prozent. Am 25.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,75 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Trump Media Technology-Aktie 32,84 Prozent sinken.

Trump Media Technology ließ sich am 01.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,08 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Trump Media Technology ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,10 USD in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 880000,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,76 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Trump Media Technology einen Umsatz von 840000,00 USD eingefahren.

