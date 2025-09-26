Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology büßt am Montagabend ein

Kursentwicklung

Die Aktie von Trump Media Technology gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Trump Media Technology-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 16,90 USD.

Das Papier von Trump Media Technology gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:08 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 16,90 USD abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Trump Media Technology-Aktie bis auf 16,84 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 16,91 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 532.676 Trump Media Technology-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 30.10.2024 auf bis zu 54,68 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Trump Media Technology-Aktie derzeit noch 223,55 Prozent Luft nach oben. Am 28.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 13,82 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 18,22 Prozent würde die Trump Media Technology-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Trump Media Technology am 01.08.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,08 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,10 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,76 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 840000,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 880000,00 USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Trump Media Technology-Aktie

Top 10 Firmen mit den größten Bitcoin-Beständen

Top 10 Bitcoin-Unternehmen: Tesla und Strategy unter den größten BTC-Investoren

Trump Media mit Milliarden-Investition in Bitcoin - Aktie zwischen Erholung und Jahresverlust