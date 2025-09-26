DAX23.749 ±0,0%ESt505.514 +0,3%Top 10 Crypto15,75 +2,8%Dow46.224 -0,1%Nas22.661 +0,8%Bitcoin97.148 +1,4%Euro1,1731 +0,3%Öl68,21 -2,2%Gold3.827 +1,7%
So entwickelt sich Trump Media Technology

Trump Media Technology Aktie News: Anleger schicken Trump Media Technology am Montagnachmittag ins Plus

29.09.25 16:11 Uhr
Trump Media Technology Aktie News: Anleger schicken Trump Media Technology am Montagnachmittag ins Plus

Die Aktie von Trump Media Technology gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Trump Media Technology nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 16,99 USD.

Um 15:53 Uhr sprang die Trump Media Technology-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 16,99 USD zu. In der Spitze gewann die Trump Media Technology-Aktie bis auf 17,06 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 16,91 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 131.097 Trump Media Technology-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 30.10.2024 auf bis zu 54,68 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Trump Media Technology-Aktie 221,84 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 28.09.2024 Kursverluste bis auf 13,82 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 18,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Trump Media Technology am 01.08.2025 vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,08 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Trump Media Technology ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,10 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 880000,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 840000,00 USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.net

