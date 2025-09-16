Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology verliert am Mittwochabend

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Trump Media Technology gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Trump Media Technology nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,3 Prozent auf 17,26 USD.

Das Papier von Trump Media Technology befand sich um 20:07 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 1,3 Prozent auf 17,26 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte Trump Media Technology-Aktie bei 17,06 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 17,47 USD. Bisher wurden via NASDAQ 624.395 Trump Media Technology-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 54,68 USD erreichte der Titel am 30.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Trump Media Technology-Aktie mit einem Kursplus von 216,80 Prozent wieder erreichen. Am 25.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 11,75 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,92 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Trump Media Technology am 01.08.2025. Trump Media Technology hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,08 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,10 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,76 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 840000,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 880000,00 USD ausgewiesen.

