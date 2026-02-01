DAX25.122 +0,3%Est506.091 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7700 +3,0%Nas22.683 -0,3%Bitcoin57.764 +1,6%Euro1,1758 -0,1%Öl71,23 -1,0%Gold5.034 +0,8%
Türkischer Drohnenträger wird an der Ostflanke eingesetzt

20.02.26 11:34 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Der am laufenden Nato-Militärmanöver in der Ostsee beteiligte türkische Drohnenträger "TCG Anadolu" wird nun auch zur Abschreckung an der Ostflanke des Bündnisses eingesetzt. Dazu nimmt das Kriegsschiff Kurs auf die Küste vor Lettland, wie die Deutsche Presse-Agentur in Berlin erfuhr. Das Schiff wird dafür auch dem Alliierten Luftkommando der Nato ("Aircom") unterstellt.

Die Anadolu ist ein amphibisches Angriffsschiff der türkischen Marine und an der laufenden Nato-Übung "Steadfast Dart" beteiligt. Am Mittwoch waren dabei Soldaten und Material über den Strand des Truppenübungsplatzes Putlos an Land gebracht worden - eine sogenannte amphibische Landeoperation.

Unter dem Eindruck von Luftraumverletzungen durch russische Kampfjets und Kamikaze-Drohnen hatte die Nato im September vergangenen Jahres den Einsatz "Eastern Sentry" (deutsch etwa: Wächter des Ostens) begonnen, mit dem vor allem zusätzliche Überwachungs- und Flugabwehrkapazitäten mobilisiert werden sollen./cn/DP/men