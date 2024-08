TUI Aktie News: TUI tendiert am Donnerstagvormittag südwärts

Aktie im Blick

Die Aktie von TUI gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Der TUI-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,1 Prozent auf 5,90 EUR.

Das Papier von TUI gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 1,1 Prozent auf 5,90 EUR abwärts. In der Spitze fiel die TUI-Aktie bis auf 5,89 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,95 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 205.224 TUI-Aktien den Besitzer.

Bei 8,02 EUR erreichte der Titel am 09.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die TUI-Aktie somit 26,42 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,37 EUR am 24.10.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die TUI-Aktie derzeit noch 26,00 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass TUI-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete TUI 0,000 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 8,70 EUR für die TUI-Aktie aus.

Am 15.05.2024 lud TUI zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Das EPS lag bei -0,58 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,56 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,65 Mrd. EUR – ein Plus von 15,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TUI 3,15 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 14.08.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 07.08.2025.

Experten taxieren den TUI-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,07 EUR je Aktie.

