TUI Aktie News: TUI am Freitagvormittag fester

Das Papier von TUI konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 6,12 EUR. Bei 6,14 EUR markierte die TUI-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 6,09 EUR. Von der TUI-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 161.381 Stück gehandelt.

Am 07.06.2022 markierte das Papier bei 11,93 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 95,01 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 28.04.2023 gab der Anteilsschein bis auf 5,63 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die TUI-Aktie derzeit noch 7,97 Prozent Luft nach unten.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 4,45 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte TUI am 10.05.2023. TUI hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,26 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,11 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 48,13 Prozent auf 3.152,90 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.128,40 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.12.2023 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können TUI-Anleger Experten zufolge am 08.08.2024 werfen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass TUI ein EPS in Höhe von 0,907 EUR in den Büchern stehen haben wird.

