TUI Aktie News: TUI springt am Nachmittag hoch

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von TUI. Zuletzt sprang die TUI-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 5,4 Prozent auf 6,68 EUR zu.

Das Papier von TUI konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 5,4 Prozent auf 6,68 EUR. Die TUI-Aktie legte bis auf 6,85 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 6,40 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 3.676.954 TUI-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 8,02 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.04.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 20,03 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der TUI-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,37 EUR. Dieser Wert wurde am 24.10.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die TUI-Aktie mit einem Verlust von 34,64 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,032 EUR. Im Vorjahr hatte TUI 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die TUI-Aktie im Durchschnitt mit 8,70 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte TUI am 15.05.2024. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,58 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TUI -0,56 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 15,38 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,65 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 3,17 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte TUI am 14.08.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 07.08.2025 dürfte TUI die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,07 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

