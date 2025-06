TUI Aktie News: TUI am Dienstagvormittag im Plus

Blick auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von TUI. Zuletzt sprang die TUI-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 7,51 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von TUI nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:07 Uhr 0,4 Prozent auf 7,51 EUR. Die TUI-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 7,54 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 7,50 EUR. Zuletzt wechselten 136.949 TUI-Aktien den Besitzer.

Am 12.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 8,88 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 18,31 Prozent Plus fehlen der TUI-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.08.2024 bei 5,05 EUR. Mit einem Kursverlust von 32,69 Prozent würde die TUI-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten TUI-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,072 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die TUI-Aktie bei 9,43 EUR.

TUI gewährte am 14.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. TUI hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,60 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,58 EUR je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3,70 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,50 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte TUI einen Umsatz von 3,65 Mrd. EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 07.08.2025 dürfte TUI Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 19.08.2026.

Den erwarteten Gewinn je TUI-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,20 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TUI-Aktie

TUI-Aktie macht Anleger froh: Kurserfolge setzen sich nach Mai-Rückschlag fort

TUI-Aktie wegen Zolldrohungen tiefer: Tuifly und Verdi einigen sich im Tarifstreit um Bodenpersonal

TUI-Aktie stärker: Ryanair verleiht Rückenwind