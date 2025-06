TUI Aktie News: TUI behauptet sich am Mittwochnachmittag

Kursentwicklung

Die Aktie von TUI zeigt am Mittwochnachmittag wenig Änderung. Bei der TUI-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 7,42 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 15:52 Uhr bei der TUI-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 7,42 EUR. Der Kurs der TUI-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 7,61 EUR zu. Zwischenzeitlich weitete die TUI-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 7,40 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 7,46 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.611.072 TUI-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.12.2024 bei 8,88 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 19,74 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der TUI-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 06.08.2024 Kursverluste bis auf 5,05 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die TUI-Aktie derzeit noch 31,88 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 erhielten TUI-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,081 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 9,43 EUR je TUI-Aktie aus.

TUI ließ sich am 14.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,60 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,58 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 3,70 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,65 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte TUI am 07.08.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 19.08.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass TUI im Jahr 2025 1,20 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TUI-Aktie

TUI-Aktie macht Anleger froh: Kurserfolge setzen sich nach Mai-Rückschlag fort

TUI-Aktie wegen Zolldrohungen tiefer: Tuifly und Verdi einigen sich im Tarifstreit um Bodenpersonal

TUI-Aktie stärker: Ryanair verleiht Rückenwind