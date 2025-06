TUI Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von TUI

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von TUI. Die TUI-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 2,5 Prozent auf 7,25 EUR ab.

Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,5 Prozent auf 7,25 EUR. Bei 7,21 EUR markierte die TUI-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 7,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der TUI-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.646.166 Stück gehandelt.

Am 12.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 8,88 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 22,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 06.08.2024 auf bis zu 5,05 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 30,34 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,081 EUR. Im Vorjahr hatte TUI 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 9,43 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte TUI am 14.05.2025. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,60 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,58 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 3,70 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,65 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.08.2025 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können TUI-Anleger Experten zufolge am 19.08.2026 werfen.

Experten taxieren den TUI-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,20 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TUI-Aktie

Nach Kursrutsch im Mai: So steht es um die TUI-Aktie

TUI-Aktie macht Anleger froh: Kurserfolge setzen sich nach Mai-Rückschlag fort

TUI-Aktie wegen Zolldrohungen tiefer: Tuifly und Verdi einigen sich im Tarifstreit um Bodenpersonal