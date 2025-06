TUI Aktie News: TUI zieht am Vormittag an

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von TUI. Das Papier von TUI konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 7,35 EUR.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von TUI zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 7,35 EUR. Der Kurs der TUI-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 7,38 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 7,32 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 84.762 TUI-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 8,88 EUR. Dieser Kurs wurde am 12.12.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 20,78 Prozent über dem aktuellen Kurs der TUI-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,05 EUR. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,28 Prozent unter dem aktuellen Kurs der TUI-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,081 EUR. Im Vorjahr erhielten TUI-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 9,43 EUR für die TUI-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte TUI am 14.05.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,60 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,58 EUR erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TUI im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,50 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3,70 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 3,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte TUI am 07.08.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 19.08.2026.

Experten gehen davon aus, dass TUI im Jahr 2025 1,20 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

