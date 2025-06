TUI Aktie News: TUI am Nachmittag mit Verlusten

Blick auf TUI-Kurs

Die Aktie von TUI gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die TUI-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 3,5 Prozent auf 7,18 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von TUI nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 3,5 Prozent auf 7,18 EUR. In der Spitze büßte die TUI-Aktie bis auf 7,16 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 7,40 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 3.100.811 TUI-Aktien.

Am 12.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 8,88 EUR an. Der aktuelle Kurs der TUI-Aktie ist somit 23,75 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 5,05 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 29,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für TUI-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,081 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die TUI-Aktie im Durchschnitt mit 9,43 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte TUI am 14.05.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,60 EUR gegenüber -0,58 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TUI im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,50 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3,70 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 3,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von TUI wird am 07.08.2025 gerechnet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können TUI-Anleger Experten zufolge am 19.08.2026 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,20 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

