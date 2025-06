TUI Aktie News: TUI am Mittag mit negativen Vorzeichen

Aktie im Blick

Die Aktie von TUI gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die TUI-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 7,46 EUR nach.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von TUI gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 7,46 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die TUI-Aktie bis auf 7,31 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 7,50 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten TUI-Aktien beläuft sich auf 770.515 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 12.12.2024 auf bis zu 8,88 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,07 Prozent hinzugewinnen. Am 06.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,05 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 32,26 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,072 EUR. Im Vorjahr erhielten TUI-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 9,43 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte TUI am 14.05.2025. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,60 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,58 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,50 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,70 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 3,65 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 07.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 19.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von TUI.

Experten gehen davon aus, dass TUI im Jahr 2025 1,20 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TUI-Aktie

TUI-Aktie macht Anleger froh: Kurserfolge setzen sich nach Mai-Rückschlag fort

TUI-Aktie wegen Zolldrohungen tiefer: Tuifly und Verdi einigen sich im Tarifstreit um Bodenpersonal

TUI-Aktie stärker: Ryanair verleiht Rückenwind