TUI Aktie News: TUI am Mittwochnachmittag stärker

So bewegt sich TUI

Die Aktie von TUI gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von TUI legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 6,52 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die TUI-Papiere um 15:52 Uhr 1,3 Prozent. Kurzfristig markierte die TUI-Aktie bei 6,58 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 6,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.911.243 TUI-Aktien.

Am 09.04.2024 markierte das Papier bei 8,02 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 23,05 Prozent Plus fehlen der TUI-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,37 EUR. Dieser Wert wurde am 24.10.2023 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 33,00 Prozent könnte die TUI-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten TUI-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,029 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der TUI-Aktie wird bei 8,70 EUR angegeben.

TUI gewährte am 15.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,58 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,56 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 3,65 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,15 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Am 14.08.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 07.08.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,07 EUR je Aktie belaufen.

