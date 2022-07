TUI Aktie News: TUI tendiert am Mittag südwärts

Aktien in diesem Artikel TUI 1,58 EUR

Um 04.07.2022 12:22:00 Uhr rutschte die TUI-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,4 Prozent auf 1,55 EUR ab. In der Spitze büßte die TUI-Aktie bis auf 1,54 EUR ein. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1,60 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 3.456.886 TUI-Aktien den Besitzer.

Am 07.07.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 59,13 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.06.2022 bei 1,51 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die TUI-Aktie derzeit noch 2,61 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 2,50 EUR je TUI-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte TUI am 11.05.2022 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,21 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -1,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2.128,40 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 354,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 468,10 EUR in den Büchern standen.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.08.2022 veröffentlicht.

Den erwarteten Gewinn je TUI-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 0,088 EUR fest.

