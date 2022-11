TUI Aktie News: TUI zeigt sich am Mittag gestärkt

Aktien in diesem Artikel TUI 1,57 EUR

Die TUI-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 2,0 Prozent im Plus bei 1,57 EUR. Die TUI-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 1,58 EUR aus. Bei 1,56 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 1.730.737 TUI-Aktien umgesetzt.

Am 16.02.2022 erreichte der Anteilsschein mit 3,55 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 55,78 Prozent könnte die TUI-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 03.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 1,17 EUR ab. Derzeit notiert die TUI-Aktie damit 34,89 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die TUI-Aktie bei 2,17 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte TUI am 10.08.2022 vor. TUI vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,22 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,72 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat TUI mit einem Umsatz von insgesamt 4.433,20 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 468,10 EUR erwirtschaftet worden waren, um 847,06 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 14.12.2022 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz am 13.12.2023.

Experten prognostizieren für das Jahr 2022 einen Verlust in Höhe von -0,081 EUR je TUI-Aktie.

