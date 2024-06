TUI Aktie News: Anleger schicken TUI am Mittag ins Plus

TUI im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von TUI. Zuletzt stieg die TUI-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 4,5 Prozent auf 7,22 EUR.

Die TUI-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 4,5 Prozent auf 7,22 EUR. Der Kurs der TUI-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 7,24 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 7,01 EUR. Bisher wurden heute 2.645.488 TUI-Aktien gehandelt.

Am 09.04.2024 markierte das Papier bei 8,02 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der TUI-Aktie liegt somit 9,93 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.10.2023 bei 4,37 EUR. Derzeit notiert die TUI-Aktie damit 65,41 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 erhielten TUI-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,032 EUR. Analysten bewerten die TUI-Aktie im Durchschnitt mit 8,70 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte TUI am 15.05.2024. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,58 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,56 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3,65 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15,38 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte TUI einen Umsatz von 3,17 Mrd. EUR eingefahren.

Die TUI-Bilanz für Q3 2024 wird am 14.08.2024 erwartet. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 07.08.2025 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,07 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TUI-Aktie

TUI-Aktie: Was Analysten im Mai vom Papier halten

Indexänderung: TUI steigt in den Stoxx-600 auf - Aktie profitiert

TUI-Aktie stark: TUI-Konkurrent FTI meldet Insolvenz an