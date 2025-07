TUI Aktie News: TUI gibt am Montagmittag nach

Kursverlauf

Die Aktie von TUI gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von TUI befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 7,65 EUR ab.

Die TUI-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 7,65 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die TUI-Aktie bisher bei 7,52 EUR. Bei 7,55 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der TUI-Aktie belief sich zuletzt auf 565.338 Aktien.

Bei 8,88 EUR erreichte der Titel am 12.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der TUI-Aktie liegt somit 13,83 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 06.08.2024 auf bis zu 5,05 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,98 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

TUI-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,081 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 10,22 EUR für die TUI-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte TUI am 14.05.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,60 EUR gegenüber -0,58 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,70 Mrd. EUR – ein Plus von 1,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TUI 3,65 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte TUI am 07.08.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 19.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von TUI.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,20 EUR je TUI-Aktie belaufen.

