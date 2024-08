TUI Aktie News: TUI am Montagmittag im Keller

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von TUI. Der TUI-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 5,8 Prozent auf 5,24 EUR.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 5,8 Prozent auf 5,24 EUR. Die TUI-Aktie gab in der Spitze bis auf 5,05 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 5,22 EUR. Bisher wurden via XETRA 4.753.845 TUI-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 09.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,02 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 53,13 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.10.2023 bei 4,37 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die TUI-Aktie mit einem Verlust von 16,62 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für TUI-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die TUI-Aktie bei 8,50 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte TUI am 15.05.2024. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,58 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,56 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15,77 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,65 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3,15 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte TUI am 14.08.2024 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 07.08.2025.

Experten taxieren den TUI-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,08 EUR je Aktie.

