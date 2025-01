TUI Aktie News: TUI am Montagnachmittag nahe Vortagesschluss

TUI im Fokus

Die Aktie von TUI zeigt am Montagnachmittag wenig Änderung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der TUI-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 8,11 EUR.

Die TUI-Aktie bewegte sich um 15:52 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 8,11 EUR. Die TUI-Aktie legte bis auf 8,20 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die TUI-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 7,96 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 8,15 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.930.273 TUI-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 12.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 8,88 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,55 Prozent über dem aktuellen Kurs der TUI-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 05.08.2024 Kursverluste bis auf 5,05 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 37,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,032 EUR je TUI-Aktie. Analysten bewerten die TUI-Aktie im Durchschnitt mit 8,73 EUR.

TUI ließ sich am 11.12.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,72 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,78 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 9,43 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte TUI 8,48 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 18.02.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von TUI rechnen Experten am 17.02.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,739 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

