TUI Aktie News: TUI verzeichnet am Mittwochvormittag Verluste

Die TUI-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr um 0,7 Prozent auf 2,89 EUR ab. Die TUI-Aktie sank bis auf 2,89 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 2,89 EUR. Bisher wurden via XETRA 100.113 TUI-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.05.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4,47 EUR an. Der aktuelle Kurs der TUI-Aktie ist somit 54,85 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2,02 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 30,02 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel der TUI-Aktie wird bei 2,46 EUR angegeben.

Am 08.02.2022 legte TUI die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Das EPS lag bei -0,27 EUR. Ein Jahr zuvor waren -1,15 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 468,10 Millionen EUR – das entspricht einem Minus von 83,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,81 Milliarden EUR in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 08.02.2022 dürfte TUI Anlegern einen Blick in die Q1 2022-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 11.05.2022 mit der Veröffentlichung der Q2 2022-Bilanz von TUI.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem TUI-Gewinn in Höhe von 0,298 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: TUI