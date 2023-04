TUI Aktie News: TUI bricht am Nachmittag nach oben aus

Aktien in diesem Artikel TUI 6,99 EUR

9,67% Charts

News

Analysen

Die TUI-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:51 Uhr in Grün und gewann 9,7 Prozent auf 7,01 EUR. Die TUI-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 7,18 EUR aus. Mit einem Wert von 6,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten TUI-Aktien beläuft sich auf 3.533.203 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 22.04.2022 auf bis zu 15,94 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 56,04 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 6,17 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 13,62 Prozent könnte die TUI-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 14.02.2023 äußerte sich TUI zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,74 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,43 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat TUI mit einem Umsatz von insgesamt 3.750,50 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.369,20 EUR erwirtschaftet worden waren, um 58,30 Prozent gesteigert.

TUI wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 10.05.2023 vorlegen. Am 08.05.2024 wird TUI schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,10 EUR je TUI-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TUI-Aktie

TUI-Aktie bleibt unter Druck: Bezugsrechte fast halbiert

Es klappt auch ohne: Die reichsten Europäer ohne Uni-Abschluss

TUI-Aktie verliert deutlich: TUI plant Kapitalerhöhung in Milliardenhöhe

Ausgewählte Hebelprodukte auf TUI AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf TUI AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf TUI AG

Bildquellen: Jirsak / Shutterstock