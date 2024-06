TUI Aktie News: TUI am Mittag mit Abschlägen

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von TUI. Der TUI-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,1 Prozent auf 7,14 EUR.

Die TUI-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 2,1 Prozent bei 7,14 EUR. Das bisherige Tagestief markierte TUI-Aktie bei 7,14 EUR. Bei 7,44 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.967.809 TUI-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 8,02 EUR erreichte der Titel am 09.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 12,27 Prozent Plus fehlen der TUI-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 24.10.2023 Kursverluste bis auf 4,37 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 38,87 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 EUR an TUI-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,032 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 8,70 EUR je TUI-Aktie aus.

Am 15.05.2024 hat TUI in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,58 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,56 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3,65 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15,38 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte TUI einen Umsatz von 3,17 Mrd. EUR eingefahren.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von TUI wird am 14.08.2024 gerechnet. Die Veröffentlichung der TUI-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 07.08.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,08 EUR je TUI-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TUI-Aktie

TUI-Aktie: Diese Sparte dürfte weiter kräftig wachsen

TUI und RATIONAL im Juni im MDAX erwartet - Douglas im SDAX - TUI-Aktie mit zusätzlichem Kurstreiber

TUI-Aktie: Was Analysten im Mai vom Papier halten