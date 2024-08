TUI Aktie News: TUI gibt am Dienstagnachmittag ab

Kursentwicklung

Die Aktie von TUI gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der TUI-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,2 Prozent auf 5,30 EUR.

Die TUI-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 5,30 EUR. In der Spitze büßte die TUI-Aktie bis auf 5,23 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 5,52 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 2.360.347 TUI-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 8,02 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.04.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die TUI-Aktie derzeit noch 51,40 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.10.2023 bei 4,37 EUR. Abschläge von 17,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

TUI-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 8,50 EUR an.

Am 15.05.2024 äußerte sich TUI zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,58 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das TUI ein Ergebnis je Aktie von -0,56 EUR vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15,77 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,65 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3,15 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 14.08.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von TUI rechnen Experten am 07.08.2025.

In der TUI-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,08 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

