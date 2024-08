TUI Aktie News: TUI am Mittag im Minusbereich

So entwickelt sich TUI

Die Aktie von TUI gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von TUI gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,1 Prozent auf 5,30 EUR abwärts.

Die TUI-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 5,30 EUR. Der Kurs der TUI-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 5,29 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 5,52 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.424.996 TUI-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 09.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 8,02 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 51,28 Prozent könnte die TUI-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,37 EUR ab. Der aktuelle Kurs der TUI-Aktie ist somit 17,62 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte TUI 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die TUI-Aktie im Durchschnitt mit 8,50 EUR.

TUI ließ sich am 15.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,58 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,56 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 3,65 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte TUI 3,15 Mrd. EUR umgesetzt.

TUI wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 14.08.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 07.08.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,08 EUR je TUI-Aktie belaufen.

