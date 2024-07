TUI Aktie News: TUI zeigt sich am Vormittag fester

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von TUI gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die TUI-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Um 09:06 Uhr sprang die TUI-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 6,55 EUR zu. Bei 6,57 EUR erreichte die TUI-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 6,55 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 118.936 TUI-Aktien.

Am 09.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,02 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 22,37 Prozent Plus fehlen der TUI-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.10.2023 bei 4,37 EUR. Der aktuelle Kurs der TUI-Aktie ist somit 33,36 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten TUI-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,029 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 8,70 EUR.

Am 15.05.2024 legte TUI die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,58 EUR gegenüber -0,56 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,65 Mrd. EUR – ein Plus von 15,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TUI 3,15 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 14.08.2024 dürfte TUI Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 07.08.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,07 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

