TUI Aktie News: TUI am Donnerstagnachmittag mit Einbußen

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von TUI. Der TUI-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,2 Prozent auf 5,28 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 15:52 Uhr ging es für die TUI-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 5,28 EUR. Zwischenzeitlich weitete die TUI-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 5,25 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 5,31 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.275.786 TUI-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 8,02 EUR erreichte der Titel am 09.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die TUI-Aktie mit einem Kursplus von 51,80 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,37 EUR. Dieser Wert wurde am 24.10.2023 erreicht. Mit Abgaben von 17,34 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je TUI-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 8,50 EUR an.

TUI veröffentlichte am 15.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,58 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,56 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 3,65 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 15,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,15 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 14.08.2024 dürfte TUI Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der TUI-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 10.12.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,08 EUR je TUI-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TUI-Aktie

Pluszeichen in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX zum Handelsende steigen

Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX legt am Nachmittag zu

Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX stärker