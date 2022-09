TUI Aktie News: TUI macht am Donnerstagnachmittag Boden gut

Aktien in diesem Artikel TUI 1,53 EUR

Um 04:22 Uhr wies die TUI-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 1,51 EUR nach oben. Die TUI-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 1,54 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 1,53 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 7.354.944 TUI-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 09.10.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 3,66 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 58,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.09.2022 (1,42 EUR). Mit Abgaben von 6,63 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 2,25 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte TUI am 10.08.2022. TUI hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,22 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,72 EUR je Aktie gewesen. TUI hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4.433,20 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 847,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 468,10 EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von TUI wird am 14.12.2022 gerechnet.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass TUI 2022 einen Verlust in Höhe von -0,037 EUR ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

