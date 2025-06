TUI Aktie News: TUI gewinnt am Mittag an Fahrt

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von TUI gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die TUI-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 7,30 EUR zu.

Die TUI-Aktie konnte um 11:49 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 7,30 EUR. Der Kurs der TUI-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 7,37 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 7,20 EUR. Der Tagesumsatz der TUI-Aktie belief sich zuletzt auf 615.044 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 8,88 EUR. Dieser Kurs wurde am 12.12.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 21,64 Prozent könnte die TUI-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.08.2024 bei 5,05 EUR. Mit einem Kursverlust von 30,79 Prozent würde die TUI-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,089 EUR. Im Vorjahr hatte TUI 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die TUI-Aktie im Durchschnitt mit 9,43 EUR.

Am 14.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,60 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,58 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 3,70 Mrd. EUR gegenüber 3,65 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von TUI wird am 07.08.2025 gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von TUI rechnen Experten am 19.08.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,21 EUR je TUI-Aktie belaufen.

