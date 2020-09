TUI-Aktie aktuell: TUI verteuert sich

Aktien in diesem Artikel TUI 3,85 EUR

Zuletzt stieg die TUI-Aktie. In der Stuttgart-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 3,90 EUR. Der Kurs der TUI-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 3,94 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 3,90 EUR. Zuletzt wechselten via Stuttgart 6.230 TUI-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 12,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.11.2019 erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 16.03.2020 Kursverluste bis auf 2,45 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 2,87 EUR je TUI-Aktie an. Im Vorfeld schätzen Experten, dass TUI einen Gewinn von 0,043 EUR je Aktie in der Bilanz 2021 stehen haben dürfte.

Die TUI Group ist einer der führenden Tourismus-Konzerne in Europa. Die World of TUI setzt sich aus den drei Bereichen TUI Travel (Veranstalter-, Vertriebs-, Flug- und Zielgebietsaktivitäten), TUI Hotels & Resorts und TUI Kreuzfahrten zusammen. Das Angebot der TUI Travel PLC reicht von verschiedenen und teilweise exklusiven Pauschalreisen bis hin zu speziellen Nischenprodukten, wie beispielsweise Yachtcharter, Expeditionen oder auch Studentenreisen. Mit über 380 Hotels ist TUI Hotels & Resorts der größte Ferienhotelier Europas. Hierzu gehören unter anderem so bekannte Marken wie Robinson, Riu, Grecotel, Grupotel, Iberotel oder Dorfhotel. Mit der Gründung von TUI Cruises gelang dem Konzern der erfolgreiche Eintritt in den Volumenmarkt für Premium-Kreuzfahrten. Hapag-Lloyd Kreuzfahrten ist bei Premium- und Luxuskreuzfahrten der führende Veranstalter im deutschsprachigen Raum. Zur Flotte gehören die Kreuzfahrtschiffe MS Europa (5-Sterne-plus), MS Hanseatic (5-Sterne), MS Bremen (4-Sterne-plus) und MS Columbus (3-Sterne-plus).

