TUI Aktie News: TUI gewinnt am Mittwochnachmittag an Fahrt

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von TUI. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 6,78 EUR zu.

Um 15:51 Uhr stieg die TUI-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 6,78 EUR. Die TUI-Aktie legte bis auf 6,79 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 6,70 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.052.464 TUI-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.04.2024 bei 8,02 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die TUI-Aktie somit 15,39 Prozent niedriger. Am 24.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,37 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,64 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je TUI-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der TUI-Aktie wird bei 8,46 EUR angegeben.

TUI gewährte am 14.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,10 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei TUI ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,04 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,79 Mrd. EUR – ein Plus von 9,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TUI 5,29 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 11.12.2024 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von TUI rechnen Experten am 10.12.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass TUI einen Gewinn von 1,05 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

