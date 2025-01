TUI Aktie News: TUI am Freitagvormittag leichter

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von TUI. Die TUI-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,1 Prozent auf 7,84 EUR ab.

Die TUI-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,1 Prozent auf 7,84 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die TUI-Aktie bisher bei 7,84 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 7,85 EUR. Bisher wurden heute 21.820 TUI-Aktien gehandelt.

Am 12.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 8,88 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der TUI-Aktie liegt somit 11,71 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 5,05 EUR fiel das Papier am 05.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die TUI-Aktie damit 55,19 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,061 EUR. Im Vorjahr erhielten TUI-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 8,73 EUR.

TUI ließ sich am 11.12.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,72 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,78 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TUI in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,22 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 9,43 Mrd. EUR im Vergleich zu 8,48 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 18.02.2025 dürfte TUI Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 17.02.2026 dürfte TUI die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,23 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TUI-Aktie

