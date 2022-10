TUI Aktie News: TUI tendiert am Montagmittag nahe Vortagesschluss

Aktien in diesem Artikel TUI 1,26 EUR

Kaum Ausschläge verzeichnete die TUI-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 12:22 Uhr bei 1,26 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die TUI-Aktie bisher bei 1,27 EUR. Das bisherige Tagestief markierte TUI-Aktie bei 1,23 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 1,26 EUR. Der Tagesumsatz der TUI-Aktie belief sich zuletzt auf 1.688.394 Aktien.

Bei 3,66 EUR erreichte der Titel am 09.10.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 65,53 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.10.2022 bei 1,17 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die TUI-Aktie mit einem Verlust von 8,41 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 2,17 EUR je TUI-Aktie aus.

Am 10.08.2022 äußerte sich TUI zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,22 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TUI -0,72 EUR je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat TUI 4.433,20 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 847,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 468,10 EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte TUI am 14.12.2022 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können TUI-Anleger Experten zufolge am 13.12.2023 werfen.

Experten prognostizieren für das Jahr 2022 einen Verlust in Höhe von -0,067 EUR je TUI-Aktie.

